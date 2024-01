Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Nachmittag freundlich

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 86,32 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 86,32 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 86,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.668 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 87,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,18 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,90 EUR am 01.02.2023. Mit einem Kursverlust von 44,51 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,29 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 26.10.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 202,78 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 25.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

