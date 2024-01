Notierung im Fokus

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

30.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 84,66 EUR.

Werbung

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,1 Prozent auf 84,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 85,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.578 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer. Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 87,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.02.2023 Kursverluste bis auf 47,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,29 EUR für die Nemetschek SE-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 26.10.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 219,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,78 EUR erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 08.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 25.03.2025. Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,34 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie Schwacher Handel: TecDAX am Nachmittag im Minus Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt letztendlich im Plus TecDAX aktuell: TecDAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Nemetschek Group