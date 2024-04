Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 85,20 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 85,20 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 85,45 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.091 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 8,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,84 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,480 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,533 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 85,00 EUR.

Am 21.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 219,58 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,31 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Ausblick: Nemetschek gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten