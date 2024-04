So entwickelt sich Nemetschek SE

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

30.04.24 09:25 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 83,25 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 83,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 83,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,05 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.513 Stück gehandelt. Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,22 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 11,98 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,52 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,533 EUR. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR. Nemetschek SE veröffentlichte am 21.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 219,67 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 204,63 Mio. EUR umgesetzt. Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie Ausblick: Nemetschek gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten

