Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 87,25 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 0,5 Prozent auf 87,25 EUR nach. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 86,60 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.448 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 93,22 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 6,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,37 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,541 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,480 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,63 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 223,95 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,44 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Nemetschek SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,63 EUR je Aktie.

