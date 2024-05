Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Kurs der Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 86,80 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 86,80 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 86,60 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 87,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.658 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,22 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 7,40 Prozent zulegen. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,541 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,63 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,31 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 223,95 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nemetschek SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer

Schwacher Handel: TecDAX fällt zum Start des Mittwochshandels

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt letztendlich im Minus