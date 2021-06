Nemetschek SE-Aktie aktuell: Nemetschek SE verbilligt sich

Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 64,78 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,62 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,02 EUR. Bisher wurden heute 24.389 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 04.09.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Kursverluste drückten das Papier am 04.03.2021 auf bis zu 50,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,50 EUR aus. Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2022 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Nemetschek SE ist einer der führenden Anbieter Europas von Software für Architektur und Bau. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Softwarelösungen, die in allen Phasen und Bereichen innerhalb der Bauindustrie einsetzbar sind. Die grafischen, analytischen und kaufmännischen Lösungen decken einen Großteil der gesamten Wertschöpfungskette am Bau ab – von der Planung und Visualisierung eines Gebäudes über den eigentlichen Bauprozess bis hin zur Nutzung. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 16 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt.

