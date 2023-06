Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 68,82 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 68,82 EUR. Bei 68,84 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.805 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,44 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 60,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,97 EUR an.

Nemetschek SE veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 204,63 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,20 EUR in den Büchern standen.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 31.07.2023 präsentieren. Nemetschek SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,29 EUR fest.

