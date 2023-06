Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Nemetschek SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 69,06 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 69,06 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 69,14 EUR. Bei 67,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.724 Nemetschek SE-Aktien.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 9,06 Prozent Luft nach oben. Bei 42,78 EUR fiel das Papier am 23.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 61,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,97 EUR.

Am 27.04.2023 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 204,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 192,20 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 31.07.2023 gerechnet. Am 26.07.2024 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,29 EUR je Aktie.

