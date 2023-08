Nemetschek SE im Fokus

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag fester

30.08.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 63,38 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 63,38 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,70 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,34 EUR. Zuletzt wechselten 1.358 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer. Bei 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 15,85 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,50 Prozent. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,66 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus. Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,79 Prozent auf 207,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 203,85 EUR erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Nemetschek SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Nemetschek SE-Investment eingefahren TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Nemetschek SE-Investment verdient TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Nemetschek SE-Investment abgeworfen

Bildquellen: Nemetschek Group