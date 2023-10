Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 69,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 69,00 EUR zu. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,08 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.670 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,16 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 66,28 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 219,80 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 202,78 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,32 EUR fest.

