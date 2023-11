Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Mittag auf rotes Terrain

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 80,36 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 11:44 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 80,36 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 80,06 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.343 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,66 EUR am 08.12.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 43,18 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,91 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 26.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 19.03.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,30 EUR im Jahr 2023 aus.

