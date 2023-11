Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 80,14 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 80,14 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 79,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,14 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.695 Stück gehandelt.

Am 21.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 82,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.12.2022 Kursverluste bis auf 45,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,02 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,91 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

