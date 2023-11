Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Kurs der Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 80,94 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 80,94 EUR. Bei 80,82 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,14 EUR. Bisher wurden heute 1.133 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Bei 82,22 EUR markierte der Titel am 21.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,58 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 45,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 77,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 68,91 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,80 EUR im Vergleich zu 202,78 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,30 EUR je Aktie belaufen.

