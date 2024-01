Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 85,52 EUR.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:44 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 85,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 84,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 85,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.950 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 2,13 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2023 (47,90 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 75,29 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 25.03.2025 dürfte Nemetschek SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

