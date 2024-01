Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verliert am Mittwochvormittag

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 86,44 EUR ab.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 86,44 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 85,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,24 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 7.712 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 87,34 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,04 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 44,59 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 75,29 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 219,80 EUR – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 202,78 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 08.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 25.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,34 EUR je Aktie aus.

