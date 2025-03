Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 106,90 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 106,90 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 106,50 EUR. Bei 109,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 38.932 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,50 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 25,82 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,625 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,89 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 14.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 290,89 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 219,58 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Nemetschek SE am 30.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Nemetschek SE.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,82 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

