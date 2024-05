Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verliert am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 84,40 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 84,40 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 84,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.232 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,22 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 10,45 Prozent wieder erreichen. Bei 55,52 EUR fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,22 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,63 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 30.04.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 223,95 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 204,63 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

