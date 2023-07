Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 63,90 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 63,90 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 62,50 EUR. Bei 63,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 81.968 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 17,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 33,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,97 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 204,63 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 203,85 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 31.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Ausblick: Nemetschek SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nemetschek SE eingefahren

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Nemetschek SE-Investment eingefahren