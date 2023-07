Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 66,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 66,44 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,64 EUR zu. Bei 63,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 107.255 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 75,32 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 11,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.11.2022 auf bis zu 42,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,97 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,38 Prozent auf 204,63 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 203,85 EUR erwirtschaftet worden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 31.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 31.10.2024.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,30 EUR je Aktie.

