Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 63,40 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 63,40 EUR abwärts. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 63,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.331 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 markierte das Papier bei 75,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Bei einem Wert von 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 32,52 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,97 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 27.04.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 204,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 203,85 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 31.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

