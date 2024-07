Nemetschek SE im Blick

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Mittag fester

31.07.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 87,20 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 87,20 EUR. Bei 88,80 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 84,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 19.766 Stück. Am 06.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,61 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,538 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,13 EUR je Nemetschek SE-Aktie an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 223,95 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,63 Mio. EUR umgesetzt. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 31.07.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Nemetschek SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,61 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie Ausblick: Nemetschek zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Verluste TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bildquellen: Nemetschek Group