Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 134,20 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 134,20 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 134,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 130,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.550 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 134,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 0,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 80,10 EUR. Mit Abgaben von 40,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,615 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 114,22 EUR.

Am 30.04.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 282,81 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 223,95 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

