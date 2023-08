Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 63,48 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 63,48 EUR ab. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 63,40 EUR ein. Bei 63,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 5.786 Aktien.

Am 05.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 18,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 42,78 EUR fiel das Papier am 23.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 48,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 64,66 EUR angegeben.

Am 31.07.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 207,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,85 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,79 Prozent gesteigert.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

