Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 70,14 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 70,14 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 70,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,50 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 35.013 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 7,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.11.2022 (42,78 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 39,01 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,41 EUR.

Am 26.10.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 202,78 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 19.03.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,32 EUR je Aktie belaufen.

