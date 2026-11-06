Nemetschek: Eine Übernahme ohne Preisschild

Nach einer kräftigen Kursrally haben die Q3-Zahlen von Nemetschek die gestiegenen Erwartungen enttäuscht. Dabei wirft nicht nur das Wachstum Fragen auf, sondern auch ein Detail der jüngsten Übernahme.

Eine Vielzahl positiver Analystenkommentare trieb den Kurs der Nemetschek-Aktie seit Anfang Oktober kräftig an. Zusammen mit dem Kurs stiegen aber auch die Erwartungen. Mit Veröffentlichung der Neunmonatszahlen für 2026 offenbarte sich nun eine Kluft zwischen Erwartungen und tatsächlich gelieferten Werten. Dabei enttäuschten vorrangig die organischen Wachstumsraten. Hinzu kommt, dass ab 1. Juli die Übernahme von HCCS in das Zahlenwerk einfließt – inklusive der Akquisitionskosten.

Quartalsüberschuss sinkt

Doch der Reihe nach: Im Neunmonatszeitraum 2026 stieg der Umsatz um 16,8 Prozent auf 1.011,8 Mio. Euro. Das organische Wachstum betrug dagegen nur 12,5 Prozent. Noch deutlicher wird der Konsolidierungseffekt bei Betrachtung des Q3-Umsatzes: Da lag der Anstieg insgesamt bei 26,6 Prozent, organisch aber nur bei 13,7 Prozent. Ähnlich sieht es beim Ergebnis aus: Im Neunmonatszeitraum stieg der Periodenüberschuss um 13,4 Prozent auf 173 Mio. Euro. Im Q3 wiederum schlagen die M&A-Kosten und Kaufpreisallokationen ins Kontor. Hier sank der Quartalsüberschuss um 15,7 Prozent auf 46,6 Mio. Euro.

Keine Angaben zum Kaufpreis

Strategisch mag der Zukauf stimmig sein. Denn HCCS ist ein Anbieter von Bausoftware für den Infrastruktur- und Tiefbausektor und ergänzt die Nemetschek-Software für Planung, Bauausführung und Verwaltung von Gebäuden. Leider wurden zum Kaufpreis der Transaktion keine näheren Angaben gemacht. Die genauen Auswirkungen dürften aber in der Bilanz zum Jahresende 2026 abzulesen sein.

Fazit

In der Nemetschek-Aktie ist viel Zukunftsfantasie eingepreist. Enttäuschende Zahlen können da zu kräftigen Ausschlägen nach unten führen. Ungeachtet der Kursabschläge ist die Aktie auf Basis unserer Ergebnisschätzung von gut 2 Euro/Aktie und eines Aktienkurses von knapp 69 Euro noch immer mit einem KGV von deutlich über 30 bewertet. Diese Bewertung hatten wir bereits vor mehreren Wochen an dieser Stelle kritisch hinterfragt. Den Stab über die Aktie sollten Anleger aber noch nicht brechen. Das Papier dürfte nämlich dann wieder interessant werden, wenn der Wohnungsbau anzieht. Zusammen mit dem Zukauf besitzt das Unternehmen einen Hebel, um von dieser Entwicklung spürbar zu profitieren.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.445 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 31.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 05.11.26 um 17:44 Uhr.

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