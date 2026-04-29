DAX23.955 -0,3%Est505.816 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2200 -4,7%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin64.740 -0,2%Euro1,1661 -0,1%Öl124,7 +2,5%Gold4.555 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: Asiens Börsen in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, ebay, Porsche, Ölpreise im Fokus
Top News
DAX muss Super-Zahlentag aus den USA verdauen: Startverluste am EZB-Donnerstag erwartet DAX muss Super-Zahlentag aus den USA verdauen: Startverluste am EZB-Donnerstag erwartet
Ausblick: ExxonMobil stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: ExxonMobil stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nemetschek gebremst von Währungen - Ergebnis nicht ganz so hoch wie erwartet

30.04.26 07:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
63,50 EUR 1,50 EUR 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwareanbieter Nemetschek (Nemetschek SE) ist im ersten Quartal spürbar vom schwachen Dollar gebremst worden. Während der Umsatz währungsbereinigt um 17,0 Prozent und damit oberhalb der fürs Gesamtjahr avisierten Bandbreite kletterte, ergab sich inklusive Wechselkurseffekten nur ein Plus von 10,7 Prozent auf 313,1 Millionen Euro, wie das MDAX-Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 22 Prozent auf 98,4 Millionen Euro zu. Analysten hatten sich im Schnitt etwas mehr ausgerechnet. Unter dem Strich zog der Konzerngewinn um gut ein Drittel auf 60,4 Millionen Euro an. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern. Die Auswirkungen der kürzlich angekündigten Übernahme von HCSS auf den Ausblick will Nemetschek bei Abschluss des Geschäfts mitteilen./men/stk

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
27.04.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
21.04.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
14.04.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
21.04.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
14.04.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
25.03.2026Nemetschek SE HaltenDZ BANK
20.03.2026Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
05.03.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
30.01.2026Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Nemetschek SE SellUBS AG
04.12.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen