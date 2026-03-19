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Nemetschek Group übernimmt Heavy Construction Systems Specialists

13.04.26 23:19 Uhr
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Aktien
Nemetschek SE
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DOW JONES--Nemetschek übernimmt von der Private-Equity-Gesellschaft Thoma Bravo die Heavy Construction Systems Specialists (HCSS). HCSS werde Teil des Segments Build der Nemetschek Group, zu dem Marken wie Bluebeam, GoCanvas und Nevaris gehören, teilte der Konzern mit. Finanzielle Einzelheiten nannte Nemetschek nicht. Im Rahmen der Transaktion werde Thoma Bravo Anteile am Build-Segment der Nemetschek Group erhalten und gemäß der vereinbarten Eigentümerstruktur soll die Nemetschek SE rund 72 Prozent der Anteile am Build-Segment besitzen, während Thoma Bravo etwa 28 Prozent als Minderheitsgesellschafter übernehme.

Im Zuge der Transaktion wird Nemetschek nach weiteren Angaben sämtliche bestehenden Finanzverbindlichkeiten von HCSS refinanzieren, was zu einer Erhöhung der Nettoverschuldung um rund 450 Millionen Euro führen wird. Die Nemetschek Group soll weiterhin als vollständig integrierter Konzern geführt werden. Das Build-Segment bleibe ein integraler Bestandteil des Konzerns und soll weiterhin von der Nemetschek Group gesteuert, kontrolliert und voll konsolidiert werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 17:20 ET (21:20 GMT)

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