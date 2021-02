Nemetschek im Quartal von höheren Investitionen gebremst

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Siemens hebt Prognose deutlich an -- Amazon mit starken Zahlen - Bezos kündigt Rücktritt als Vorstandschef an -- Alphabet, Amgen, freenet im Fokus

HELLA veräußert Anteile am Joint Venture in Südkorea. Kampf gegen Virus-Varianten: CureVac und GSK kooperieren bei Impfstoff. Volvo erholt sich mit vielen Aufträgen im vierten Quartal. Santander mit Milliardenverlust. CTS Eventim will Coronaimpfung als Voraussetzung für Konzertbesuch. Symrise verliert kurzfristig zwei Vorstände. Santander mit Milliardenverlust.