Bei der Aktie von Nemetschek hat die Abwärtsdynamik ein bedrohliches Ausmaß angenommen. Die US-Investmentbank J.P. Morgan senkte zuletzt das Kursziel um mehr als die Hälfte.

Das war ein Paukenschlag: Ende der vergangenen Woche senkte die US-Investmentbank J.P. Morgan ihr Kursziel für den Bausoftware-Spezialisten Nemetschek auf nur noch 50 Euro (zuvor: 110 Euro) und nahm das Rating auf „Underweight“ (zuvor: „Overweight“) zurück. Grob zusammengefasst beklagen sich die Analysten über eine zunehmend komplexere Anlagestory und rechnen mit sinkenden Markterwartungen an das organische Wachstum.

Teuer trotz Kursverfall?

Der springende Punkt jedoch dürfte die Bewertung sein, die auch wir bereits an dieser Stelle thematisiert hatten. Die Analysten sehen die Nemetschek-Aktie noch immer über dem Branchenschnitt bewertet und kommen – basierend auf den Schätzungen bis Ende 2028 – nur noch auf ein mehr als halbiertes Kursziel. Gemessen an unserer Ergebnisschätzung von gut 2 Euro/Aktie ergibt sich selbst bei einem bereits auf rund 51 Euro gedrückten Kurs noch immer ein aktuelles KGV von gut 25.

Komplex strukturierter Zukauf

Zu der ambitionierten Bewertung gesellt sich ein schwächer als erwartetes Q3. Während der Jahresüberschuss im Neunmonatszeitraum noch um 13,4 Prozent auf 173 Mio. Euro kletterte, fiel dieser isoliert betrachtet im Q3, auch durch M&A-Kosten und Kaufpreisallokationen, um 15,7 Prozent auf 46,6 Mio. Euro zurück. Selbst beim HCCS-Zukauf ist das Glas – zumindest bei J.P. Morgan – jetzt halbleer. Die komplex strukturierte Übernahme des US-Bausoftware-Anbieters HCCS soll demnach die Lage in der Sparte Build & Construct vernebeln.

Fazit

Die Nemetschek-Aktie war von Juli bis November 2026 für viele Analysten und Investoren der große Favorit. An der Bewertung störten sich nur wenige. Nun könnte tatsächlich die Gefahr bestehen, dass weitere Analysten der Argumentation von J.P. Morgan folgen und auch bedingt durch den Zukauf skeptischer für die Zukunft des Bausoftware-Anbieters werden. Tritt dieser Fall ein, könnte selbst der Kurssturz um über 30 Prozent seit Anfang November noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Über der Aktie bereits den Stab zu brechen, ist aber verfrüht, da bei einem Anziehen der Baukonjunktur das Papier wieder gespielt werden könnte. Wenngleich das Papier technisch stark überverkauft ist und eine Gegenreaktion jederzeit möglich erscheint sollte zunächst eine Bodenbildung abgewartet werden.

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.214 Prozent oder 13,6 Prozent p.a. (Stand: 21.11.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 24.11.26 um 9:06 Uhr.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel