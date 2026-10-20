Nemetschek - S-K-S-Umkehr gewinnt an Konturen
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Der „HSBC Trendkompass“ filtert Woche für Woche mehr als 100 Basiswerte nach den Kriterien Relative Stärke (Levy) und Momentum. Auf dieser objektiven Grundlage ergeben sich immer wieder spannende Tradingkandidaten – in dieser Woche rückt die Nemetschek-Aktie in den Fokus. Bemerkenswert ist, dass sich die systematische Auswertung mit dem tatsächlichen Kursverlauf deckt. Charttechnisch arbeitet der Titel an einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation auf Basis der wichtigen Haltezone bei rund 50 EUR (siehe Chart). Für die endgültige Bestätigung fehlt allerdings noch der entscheidende Befreiungsschlag: Ein nachhaltiger Spurt über die Widerstandszone bei 72/73 EUR würde die angeführte S-K-S-Formation vollenden und ein technisches Kaufsignal liefern. Gelingt dieser Ausbruch, eröffnet sich – abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehr – ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 22 EUR. Daraus ergibt sich im Erfolgsfall ein Kursziel im Bereich von etwa 94/95 EUR. Nach der harten Korrekturphase seit August 2025 ist die Nemetschek-Aktie derzeit also wieder einen Blick wert. Bricht der Kurs überzeugend nach oben aus, kann aus der Bodenbildung ein neuer Aufwärtstrend entstehen. Als Absicherung ist dabei die 38-Wochen-Linie (akt. bei 63,21 EUR) prädestiniert.
Nemetschek (Weekly)
5-Jahreschart Nemetschek
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