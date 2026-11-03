Nemetschek: Wird die Unterstützung zum Sprungbrett?

Die Aktie von Nemetschek hat im Oktober über 20 Prozent zugelegt. Zumindest technisch sind die Karten nun neu gemischt.

Die Aktie von Nemetschek steht bei Analysten hoch im Kurs. Zuletzt war es die US-Investmentbank J.P. Morgan, die sich sehr positiv über die zukünftigen Geschäftsaussichten der Münchner äußerte. Da Nemetschek laut den Analysten eine seltene Kombination aus der Möglichkeit zur Monetarisierung von KI-Anwendungen und dem Ausbau von KI-Infrastruktur besitzt, sehen die Marktexperten ein Kursziel von 110 Euro. Die Einschätzung lautet „Overweight“.

Spannende Charttechnik

Das Votum von J.P. Morgan war der bislang letzte Akt in einer Reihe optimistischer Analysteneinstufungen, in deren Sog die Aktie ein starkes technisches Comeback auf das Parkett legte. Nachdem das Papier vom Jahrestief bei knapp 52 Euro im Juni – inklusive eines gescheiterten Ausbruchversuchs über die 200-Tage-Linie – stetig nach oben geklettert war, kam dann Ende September eine neue Dynamik in die Aufwärtsbewegung.

Q3 als Treiber?

Anfang Oktober gelang es dann, die 200-Tage-Linie bei gut 65 Euro zu knacken. Die neue Dynamik trieb das Papier bis über den Widerstand bei knapp 68 Euro, von dem das Papier zwischen April und September gleich mehrmals abprallte. Der Kurshype endete dann an der Marke von 76 Euro. Um wieder Kurs auf das Jahreshoch bei knapp 93 Euro zu nehmen, bedarf es nun aber weiterer Impulse. Diese könnten von den Q3-Zahlen am 5. November kommen.

Fazit

Da die Aktie vom Jahrestief bei knapp 52 Euro bereits rund 40 Prozent zulegen konnte, sollten Anleger nicht nur nach oben, sondern auch nach unten blicken. Entscheidend dürfte hierbei die Unterstützung bei 71,50/72 Euro werden. Hält diese und werden die in Kürze anstehenden Q3-Zahlen 2026 positiv aufgenommen, könnte das dem Papier nochmals einen Schub bis über die 76-Euro-Marke geben. Dann wäre der Weg nach oben frei. In diesem positiven Szenario könnten prozyklische Trades mit Stopp bei 72 Euro erfolgversprechend sein.

Während Nemetschek die KI-Fantasie der Analysten erst noch einlösen muss, sammelt ein Vermögensverwalter mit eigener KI bereits Anlegergeld ein: LAIQON. Doch die eigentliche Bewährungsprobe steht noch aus. zum Artikel

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.445 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 31.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 03.11.26 um 11:23 Uhr.

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