Robinhood-Aktie +18%: Robinhood-Aktie nach schwachem Börsengang gesucht

Die Robinhood -Aktie wird seit dem 29. Juli an der US-Technologiebörse NASDAQ gehandelt. Zum Sprung aufs Börsenparkett notierte das Papier genau auf dem Ausgabepreis von 38 US-Dollar und rutschte im weiteren Verlauf sogar noch deutlich darunter. Schon der Emissionspreis lag am Ende der zuvor angepeilten Spanne von 38 bis 42 US-Dollar. Kein gutes Omen?

Jim Cramer lobt Robinhood-Aktie

Am Montag hatte Börsenexperte Jim Cramer in seiner CNBC-Sendung Mad Money einen genaueren Blick auf das Robinhood-Papier geworfen. Dabei bezog er sich insbesondere auf die bereits bestehenden 22 Millionen Nutzer der App und die weiteren Aussichten des Geschäftsmodells. Besonders die Kombination von jüngeren Anlegern und deren Vorlieben mit dem aktuellen Kursniveau stelle eine Anlagechance dar, so Cramer.

"Darum sage ich, dass Robinhood dort [auf dem Kursniveau, Anm. d. Red.] gekauft werden kann", fasst der Investmentexperte seine Einschätzung zusammen. "Wenn Square nach dem Afterpay-Deal eine 10 %-Rally hinlegt, stellen Sie sich vor, was mit Robinhood passieren würde, wenn sie jemanden aus der Branche übernehmen würden - denken Sie an Affirm. Die Aktie würde steigen", so sein Vergleich zum gestern bekanntgewordenen Square-Milliardendeal.

Robinhood-Aktie schiebt sich weiter nach oben

So langsam aber sicher zeigen sich Anleger jedoch immer überzeugter von dem Papier des Neo-Brokers. Im heutigen NASDAQ-Handel gewinnt der Anteilsschein zeitweise 18,76 Prozent auf 44,75 US-Dollar und lässt damit sogar das obere Ende der Preisspanne von vor dem Börsengang weit hinter sich.

Redaktion finanzen.net

