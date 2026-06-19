Neo London Capital EAD Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,0 Prozent auf 0,1 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 27,95 EUR je Aktie vermeldet.

Neo London Capital EAD Registered hat am 18.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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