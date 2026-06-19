Neo London Capital EAD Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Neo London Capital EAD Registered hat am 18.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 27,95 EUR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,0 Prozent auf 0,1 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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