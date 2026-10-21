Mögliche Firmus-Beteiligung: So riskant ist die Milliardenwette für die NVIDIA-Aktie wirklich

Neocloud-Stütze nach IPO-Aus

21.10.26 10:46 Uhr

Eine mögliche Firmus-Beteiligung wäre für NVIDIA finanziell klein, doch was verrät sie über die Finanzierung des gesamten KI-Booms?

• Die starke Verflechtung von NVIDIA mit den Neoclouds und den Finanzierungsmodellen könnte bei fallender Nachfrage oder hohen Kosten zu erheblichen Risiken für die Investoren werden, da die finanziellen Verpflichtungen bereits auf über 170 Milliarden US-Dollar geschätzt werden.

• Das Modell der Unterstützung durch NVIDIA, bei dem Hardware verkauft und gleichzeitig an der Nutzung der Cloud-Dienste beteiligt wird, ist eng mit der zukünftigen Nachfrage nach KI-Rechenleistung verbunden und birgt Risiken bei unzureichender Kapazitätsauslastung.

• NVIDIA erwägt eine mehrhundertmillionenschwere Investition bei dem australischen KI-Cloud-Anbieter Firmus, der seinen Börsengang abgesagt hat, um sein Wachstum zu finanzieren.

NVIDIA verhandelt über Millioneninvestment bei Firmus nach gescheitertem Börsengang

KI-Cloud-Anbieter braucht frisches Kapital, während NVIDIA bereits als Investor und Finanzierungspartner auftritt

Warum die Finanzierung der Neoclouds auch für NVIDIA-Anleger zum Risiko werden könnte

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NVIDIA verhandelt über eine Investition in Höhe von mehreren Hundert Millionen US-Dollar beim australischen KI-Cloud-Anbieter Firmus. Das berichtete "The Information" am Dienstag. Firmus hatte Anfang Oktober seinen geplanten Börsengang abgesagt. Für NVIDIA-Anleger geht es deshalb um mehr als eine mögliche Beteiligung: Der Fall zeigt, wie eng das Wachstum des Chipgeschäfts inzwischen mit der Finanzierung der KI-Infrastruktur verbunden ist.

NVIDIA und Firmus: Warum der Chipkonzern erneut investieren könnte

Die Gespräche deuten darauf hin, dass NVIDIA ausgewählte sogenannte Neoclouds trotz wachsender Finanzierungsprobleme weiter unterstützen könnte. Diese Anbieter vermieten Rechenleistung auf Basis leistungsstarker KI-Chips und konkurrieren damit teilweise mit den Cloud-Plattformen von Amazon, Microsoft und Google. Um ihre Rechenzentren auszubauen, nehmen sie hohe Summen auf. Gleichzeitig müssen sie genügend zahlungsbereite Kunden gewinnen, um ihre Investitionen und Schulden langfristig zu finanzieren.

NVIDIA ist bereits an Firmus und mehreren Wettbewerbern beteiligt. Der Konzern hat nach Informationen von "The Information" an den Gesprächen über eine weitere Finanzierung mitgewirkt. Ob es zu einem Abschluss kommt und welche Bedingungen gelten würden, ist bislang offen. NVIDIA selbst äußerte sich zu den Gesprächen nicht.

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Dass der Chiphersteller ein wirtschaftliches Interesse am Ausbau von Firmus hat, zeigt eine bereits im Juni angekündigte Partnerschaft. Sie sieht vor, dass Firmus bis zu 170.000 NVIDIA-Beschleuniger für einen KI-Rechenzentrumskomplex im indonesischen Batam beschafft. NVIDIA unterstützt dabei die Finanzierung der Hardware und erhält neben den Erlösen aus dem Chipverkauf einen Anteil an den Cloud-Umsätzen der unterstützten Kapazitäten.

Für NVIDIA hat das Modell einen doppelten Nutzen: Der Konzern verkauft seine Hardware und kann zusätzlich an der späteren Nutzung der Rechenleistung verdienen. Die Unterstützung erleichtert Firmus zugleich den Zugang zu Kapital, das für den Ausbau seiner Infrastruktur benötigt wird. Die wirtschaftliche Rechnung hängt allerdings davon ab, ob Firmus seine Kapazitäten auslasten und mit der vermieteten Rechenleistung ausreichend hohe Einnahmen erzielen kann.

Firmus sagt Börsengang ab: Bewertung und Kapitalbedarf im Fokus

Ursprünglich wollte Firmus frisches Kapital über einen Börsengang an der australischen Börse ASX aufnehmen. Am 9. Oktober zog das Unternehmen seinen Antrag jedoch zurück. Geplant war ein Ausgabepreis von 11 australischen Dollar je Aktie. Daraus hätte sich eine Bewertung von rund 43,7 Milliarden australischen Dollar beziehungsweise etwa 30 Milliarden US-Dollar ergeben. Firmus verwies auf die Marktbedingungen und kündigte an, stattdessen Finanzierungsmöglichkeiten an den privaten Kapitalmärkten zu prüfen.

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Die angestrebte Bewertung war ambitioniert: Sie lag fast dreimal so hoch wie die Bewertung aus einer Finanzierungsrunde im August. Zugleich verfügte Firmus bislang nur über eine begrenzte operative Basis. Nach Angaben von "The Information" betrieb das Unternehmen lediglich zwei Rechenzentren und hatte noch keine Erfahrung mit dem Ausbau in vergleichbarem Maßstab. Investoren mussten damit nicht nur die Wachstumsaussichten beurteilen, sondern auch den hohen Kapitalbedarf und die Frage, wie schnell sich die geplante Infrastruktur wirtschaftlich nutzen lässt.

Der Rückzug vom Börsengang löst diese Herausforderungen nicht. Firmus braucht weiterhin Kapital, um seine Ausbaupläne umzusetzen und die vereinbarte Infrastruktur bereitzustellen. Eine private Finanzierungsrunde könnte den Spielraum dafür schaffen. Sie würde jedoch nicht automatisch die Zweifel an der Bewertung oder an der langfristigen Profitabilität ausräumen.

Für NVIDIA ist Firmus deshalb ein naheliegender Finanzierungspartner: Der Konzern profitiert davon, wenn Cloud-Anbieter genügend Kapital für den Kauf seiner Chips erhalten. Zugleich macht gerade diese Verbindung deutlich, wie stark der Absatz von KI-Hardware und die Finanzierung der Unternehmen miteinander verflochten sind.

NVIDIA und Neoclouds: Wie groß ist das Finanzierungsrisiko?

Im Zentrum der Debatte steht die Frage, ob solche Finanzierungsmodelle eine problematische Abhängigkeit schaffen können. NVIDIA unterstützt Cloud-Anbieter bei der Beschaffung seiner Hardware. Diese vermieten die Rechenleistung an KI-Unternehmen und müssen aus den Einnahmen ihre laufenden Kosten sowie ihre Finanzierung bedienen. NVIDIA kann dadurch zusätzliche Nachfrage nach den eigenen Produkten fördern und zugleich an den Umsätzen der unterstützten Kapazitäten verdienen.

Das Modell ist nicht zwangsläufig problematisch. Es setzt aber voraus, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung hoch genug bleibt und die Cloud-Anbieter ihre Kapazitäten profitabel auslasten. Bleiben die Einnahmen hinter den Erwartungen zurück, können hohe Finanzierungskosten zum Problem werden. Dann geraten nicht nur die Neoclouds selbst, sondern auch ihre Finanzierungspartner unter Druck.

Wie groß die finanziellen Verpflichtungen inzwischen sind, zeigt eine Analyse von "The Information": NVIDIA hatte demnach bis zum Ende seines Juli-Quartals Garantien und weitere Verpflichtungen von bis zu 164,5 Milliarden US-Dollar für den Ausbau neuer Rechenzentren offengelegt. Hinzu kamen mehr als sieben Milliarden US-Dollar, die der Konzern direkt in KI-Cloud-Anbieter investiert hatte oder zu investieren zugesagt hatte. Die Summe von mehr als 170 Milliarden US-Dollar umfasst somit unterschiedliche Formen der Unterstützung und betrifft neben Neoclouds auch weitere große Kunden. Sie ist weder mit direkten Investitionen noch mit bereits entstandenen Verlusten gleichzusetzen.

NVIDIA hat zudem die Bedingungen seines Finanzierungsprogramms angepasst. Laut dem Bericht bietet der Konzern einigen Cloud-Anbietern inzwischen kürzere Kreditunterstützungen gegen einen geringeren Anteil an den künftigen Umsätzen an. Andere Anbieter haben das ursprüngliche Modell nicht genutzt, weil sie sich selbst finanzieren können oder keinen Anteil ihrer Umsätze abgeben wollen. Die Ausgestaltung der Partnerschaften wird damit selbst zu einem strategischen Faktor.

Was die Firmus-Verhandlungen für die NVIDIA-Aktie bedeuten

Für Anleger ist deshalb weniger die mögliche Investition bei Firmus allein entscheidend als die Frage, wie weit NVIDIA die Finanzierung seiner Kunden künftig unterstützen will. Solche Hilfen können den Ausbau der KI-Infrastruktur beschleunigen und zusätzliche Nachfrage nach NVIDIA-Chips schaffen. Sie erhöhen aber auch die wirtschaftliche Verflechtung zwischen dem Lieferanten und den Unternehmen, die seine Hardware einsetzen.

Entscheidend wird sein, ob die Neoclouds ihre Rechenkapazitäten profitabel vermieten können und wie NVIDIA mögliche Ausfallrisiken begrenzt. Die Gespräche mit Firmus sind noch nicht abgeschlossen. Sie zeigen jedoch, wie eng sich das Wachstum des KI-Chipgeschäfts inzwischen mit der Finanzierung seiner Infrastruktur verbindet.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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