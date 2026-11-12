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Neocloud-Warnung von Musk

Börsencrash 2027? Was Musks Warnung vor KI-Pleiten für Aktienanleger heißt

Börsencrash 2027? Was Musks Warnung vor KI-Pleiten für Aktienanleger heißt

Musk sieht ein Sterben unter den Neoclouds, doch trifft das den gesamten Markt, wenn wenige Konzerne den S&P 500 prägen?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Goldman Sachs
835.40 EUR 26.40 EUR 3.26 %
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NVIDIA Corp.
156.52 EUR 5.06 EUR 3.34 %
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SpaceX
126.00 EUR -1.50 EUR -1.18 %
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  • Musk warnt vor gestrandeter Rechenleistung in halbfertigen Rechenzentren
  • Warum wenige Techwerte den Index so verwundbar machen
  • Steigende Zinserwartungen verschärfen die Finanzierungsfrage
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Elon Musk erwartet für 2027 ein turbulentes Jahr der KI-Infrastruktur und ein Sterben unter den spezialisierten Cloud-Anbietern, den Neoclouds. Anleger fragen sich, ob daraus ein Börsencrash werden kann. Entscheidend sind die Finanzierungsbedingungen und die hohe Konzentration des S&P 500 auf wenige Techkonzerne.

Musks Warnung zur KI-Infrastruktur

Musk stimmte Ende Oktober auf X dem Investor Chamath Palihapitiya zu, dass 2027 ein turbulentes Jahr für KI-Infrastruktur werde. Er erwartet viel gestrandete Rechenleistung in teilweise fertigen Rechenzentren. Musk sagte, mehr als 200 Neoclouds stehe ein Sterben und eine Konsolidierung bevor, einige überstünden es, aber nicht viele.

Als Grund nennt Musk die Kreditmärkte. Sie hätten Unternehmen ohne wesentliche, von KI-Rechenzentren unabhängige Einnahmen den Zugang zu Geld fast vollständig versperrt. Palihapitiya nennt die Neoclouds unorganisiert und schlecht kapitalisiert und erwartet Verzögerungen bei Projekten sowie gescheiterte Investitionen.

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Die Warnung ist damit vor allem ein Finanzierungsargument und keine Crash-Prognose. Für Anleger zählt, wie viele Geschäftsmodelle von frischem Fremdkapital abhängen.

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Interessenkonflikt und Gegenstimmen

Musk äußerte seine Warnung Ende Oktober, nur einen Tag bevor SpaceX eine verbindliche Finanzierungszusage über rund 40 Milliarden US-Dollar bekanntgab. Mit dem Geld sollen laut SpaceX per Leasing Grafikprozessoren der nächsten NVIDIA-Chipgeneration Vera Rubin finanziert werden. Angeführt wurde die Finanzierung demnach von Apollo Global Management und Goldman Sachs. Möglich sei das gewesen, so Musk, weil SpaceX über ein Investment-Grade-Rating verfüge und Einnahmen aus Starlink und Raketenstarts erziele. Auf die zeitliche Nähe zwischen Warnung und eigener Finanzierung weist Trending Topics hin.

Aber auch Gartner erwartet laut einem Report von Mitte Oktober, dass mehr als 80 Prozent der Neocloud-Anbieter bis 2030 ihren eigenständigen Betrieb einstellen. Gartner-Prognostiker John Lovelock sagte, man sage nicht, dass diese Firmen aus dem Geschäft ausscheiden, viele würden übernommen. NVIDIA-Chef Jensen Huang hält dagegen, die Nachfrage sei enorm und das knappe Kapital werde sich lösen.

Das Bild ist damit gemischt: Einigkeit besteht über den Kapitalbedarf, Dissens über die Folgen. Gartner rechnet eher mit Übernahmen als mit Marktaustritten.

S&P 500: Konzentration als Risiko

Motley-Fool-Autor Adam Spatacco weist daneben auf die Anfälligkeit des S&P 500 hin: Acht Konzerne machten rund 36 Prozent des Index aus. Fielen sie um 30 Prozent, ergäbe das rechnerisch rund 10 Prozent Indexminus. Spatacco sieht die größere Gefahr in zu hoch eingepreisten Erwartungen, weniger in einem platzenden KI-Hype.

Ein Crash träfe also nicht Neoclouds allein, sondern über die Gewichtung breite Indexanleger. Ob es so weit kommt, hängt davon ab, ob die KI-Umsätze die Investitionen rechtfertigen.

Zinsen verteuern die Finanzierung

Zusätzlich rückt die Geldpolitik in den Anleger-Fokus: Höhere Zinsen erschweren kapitalintensive Projekte, und genau dort setzt Musks Argument an. Je teurer das Geld, desto schwerer haben es schwach kapitalisierte Anbieter.

Beobachtungspunkt sind deshalb die nächsten Fed-Sitzungen, bei denen sich zeigen wird, wie stark die Finanzierungskosten für KI-Projekte steigen.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: MR Gao / Shutterstock.com, KanawatTH / Shutterstock.com

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
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