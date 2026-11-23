Neoclouds unter Druck

Steve Eisman sieht Neoclouds als größte Verlierer des NVIDIA-Skandals, doch starke Konzernzahlen und Aussagen der Interimschefin zeichnen ein weniger eindeutiges Bild.

• Politische Entscheidungen und die Finanzierungsstruktur, insbesondere die Einschränkung des Rechenzentrumsbaus durch die US-Politik, werden den Markt maßgeblich beeinflussen, wobei schuldenfinanzierte Anbieter stärker betroffen sein könnten.

• Neoclouds, die auf Fremdkapital basieren, sind besonders anfällig für Kursverluste, was sich bei CoreWeave und Nebius deutlich zeigt, da diese innerhalb kurzer Zeit über 50 % verloren haben.

• Investor Steve Eisman sieht Neocloud-Anbieter als Teil einer sich auflösenden Konstruktion, die durch den Rücktritt von NVIDIAs CEO Jensen Huang und deren enge Verflechtungen mit NVIDIA in Gefahr geraten.

Eisman sieht Neoclouds als Teil einer sich auflösenden Konstruktion

Fremdkapital macht Rechenzentrumsbetreiber besonders verwundbar

Politik und Anleihemärkte könnten über die Branche mitentscheiden

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Der Investor Steve Eisman erwartet, dass die Anbieter von KI-Rechenleistung, sogenannte Neoclouds, zu den größten Verlierern des NVIDIA-Skandals gehören.

Eismans These zum NVIDIA-Skandal

Eisman beschreibt NVIDIA gegenüber CNBC als eine Art virtuelle vertikale Holdinggesellschaft, die sich gerade auflöse. Die Neocloud-Anbieter seien Teil dieses Gebildes, steckten in großen Schwierigkeiten und würden seiner Meinung nach herausgeworfen. Auslöser des Skandals ist der Rücktritt von Gründer und CEO Jensen Huang am 12. November 2026. Hintergrund ist eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Colette Kress führt den Konzern als Interims-CEO.

In seinem Podcast verwies Eisman auf die Beteiligungen: NVIDIA hat je 2 Milliarden US-Dollar in CoreWeave und Nebius investiert. Anleger sähen darin ein implizites Sicherheitsnetz, ein neuer Konzernchef sei womöglich aber nicht so schnell bereit, den Neoclouds Schecks zu schreiben. Die These handelt damit weniger von Quartalszahlen als von Abhängigkeit. Die Nähe zu NVIDIA, die den Neoclouds nützte, stehe damit mit dem Führungswechsel infrage.

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Fremdkapital macht Neoclouds angreifbar

CoreWeave und Nebius verloren binnen drei Monaten jeweils über 50 Prozent. Neoclouds, die Rechenzentren mit Fremdkapital errichteten, gehörten beim Kursrückgang im KI-Bereich zu den am stärksten betroffenen Aktien. Zu CoreWeave sagte Eisman im Podcast, die Quartalszahlen seien irrelevant, weil das Geschäftsmodell an Fremdfinanzierung hänge. Das Unternehmen sei nicht Herr seines eigenen Schicksals.

NVIDIA selbst meldete für das jüngste Quartal einen Umsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar, 103 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Laut Dow Jones Newswires erklärte Interims-CEO Kress dazu, NVIDIA könne künftig wählerischer sein, die bestehenden Beziehungen blieben aber bestehen. Bloomberg-Intelligence-Analyst Vasu Kasibhotla sagte am 11. November in einem Podcast, Neoclouds und das Segment ACIE machten fast die Hälfte des NVIDIA-Umsatzes aus. Er erwartet, dass der nächste Chef das Ökosystem weiter stützt.

Eisman erwartet, dass die Neoclouds herausgeworfen werden, Kasibhotla erwartet weitere Stützung durch den nächsten Chef.

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Rechenzentrumsbau und Politik bestimmen den Spielraum

Neben der Finanzierung nennt Eisman die Politik als zweiten Faktor. Er blickt darauf, wie stark die Demokraten den Bau von Rechenzentren einschränken, wenn sie im Januar 2027 die Kontrolle über den Kongress und verschiedene Gouverneursposten übernehmen. Ein vollständiges Moratorium würde das Land seiner Einschätzung nach über Nacht in eine Rezession stürzen. In seinem Basisszenario verlangsamt sich der Bau um 10 bis 30 Prozent. Dann schnitten die Hyperscaler am besten ab, weil sie wieder positiven Cashflow erzielen, während Neoclouds von den Anleihemärkten abhängig blieben.

Nach dieser Lesart hängt die Betroffenheit weniger an der Nachfrage nach KI-Rechenleistung als an der Finanzierungsstruktur. Die Unterscheidung zwischen Konzernen mit eigenem Cashflow und schuldenfinanzierten Anbietern wäre dann der Maßstab, an dem sich die Branche sortiert.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.