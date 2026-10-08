Neogen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

08.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 222,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 209,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Neogen präsentierte am 06.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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