DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 11,01 -0,8%Nas 27.539 -0,2%Bitcoin 73.998 -0,4%Euro 1,1203 +0,1%Öl 102,5 +2,3%Gold 4.120 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Neogen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Neogen Corp.
10.26 EUR -1.26 EUR -10.90 %
Charts | News | Analysen

Neogen präsentierte am 06.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 222,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 209,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Neogen Aktie News

Werbung

Neogen Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Neogen nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
31.03.11 Neogen neutral J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
22.07.09 Neogen buy ROTH Capital Partners, LLC
20.03.09 Neogen buy ROTH Capital Partners, LLC
07.01.09 Neogen Kursziel gesenkt ROTH Capital Partners, LLC
26.09.08 Neogen neues Kursziel ROTH Capital Partners, LLC

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.