Nephrocare Health Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

05.11.26 06:35 Uhr

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,37 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 2,99 Milliarden INR geschätzt worden.

Nephrocare Health Services präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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