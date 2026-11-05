Nephrocare Health Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Nephrocare Health Services präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,37 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 2,99 Milliarden INR geschätzt worden.
Redaktion Finanzen.net
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