DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8500 ±0,0%Nas26.270 +1,5%Bitcoin67.049 +0,6%Euro1,1623 ±-0,0%Öl105,8 +0,6%Gold4.538 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
NVIDIA-Zahlen im Blick: DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen höher -- Ölpreise sinken -- EU: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Aktie im Fokus: Samsung und Gewerkschaft wenden historischen Streik ab Aktie im Fokus: Samsung und Gewerkschaft wenden historischen Streik ab
E.ON-Aktie im Blick: Stromkonzern platziert grüne Anleihe E.ON-Aktie im Blick: Stromkonzern platziert grüne Anleihe
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nephrocare Health Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

21.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nephrocare Health Services Limited Registered Shs
611,50 INR -38,50 INR -5,92%
Charts|News|Analysen

Nephrocare Health Services hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,70 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,51 Milliarden INR gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,48 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Nephrocare Health Services ein EPS von 7,24 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 9,99 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,50 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 9,61 INR und einen Umsatz von 9,82 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Nephrocare Health Services Limited Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv