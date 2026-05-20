Nephrocare Health Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nephrocare Health Services hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,70 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,51 Milliarden INR gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,48 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Nephrocare Health Services ein EPS von 7,24 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 9,99 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,50 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 9,61 INR und einen Umsatz von 9,82 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net