Neptune Insurance A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

22.10.26 06:35 Uhr

Neptune Insurance A ließ sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Neptune Insurance A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 59,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net