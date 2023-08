Neptunwerft baut Flottentanker für Deutsche Marine

ROSTOCK (dpa-AFX) - Das erste von zwei neuen Tankschiffen für die Deutsche Marine ist am Dienstag mit einer feierlichen Zeremonie auf der Neptun Werft in Rostock auf Kiel gelegt worden. Die 173 Meter langen Marinebetriebsstoffversorger der Klasse 707 sollen ab 2025 die beiden Schiffe der 1977 in Dienst gestellten Rhön-Klasse ersetzen. Gebaut werden die Schiffe unter Federführung der Bremer Naval Vessels Lürssen Group in Kooperation mit der Papenburger Meyer Gruppe. Bauplatz ist die zur Meyer Gruppe gehörende Neptun Werft, wo die Schiffe auch in Betrieb genommen und erprobt werden.

Die Schiffe verfügen über eine 42-köpfige Stammbesatzung, die um 23 Personen aufgestockt werden kann. Die neuen Flottentanker sind nach Werftangaben deutlich größer als ihre Vorgänger und imstande, beidseitig und damit zwei Schiffe parallel zu betanken. Sie besitzen ein Flugdeck für Hubschrauber und haben ein Fassungsvermögen von über 12 000 Kubikmetern Flug- und Dieselkraftstoff. Die Kosten für beide mit leichter Bewaffnung zur Selbstverteidigung ausgestatteten Schiffe belaufen sich laut Bundesverteidigungsministerium auf 870 Millionen Euro.

"Mit den neuen Betriebsstoffversorgern wird unsere Marine endlich über das moderne Material verfügen, was sie benötigt, um ihren Auftrag trotz der wachsenden Anforderungen bei langen Einsätzen auf hoher See zuverlässig zu erfüllen", sagte die Parlamentarische Verteidigungs-Staatssekretärin Siemtje Möller (SPD). "Ich begrüße sehr, dass norddeutsche Unternehmen einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt dieser nationalen Schlüsseltechnologien leisten."/hr/DP/zb