Nerds On Site: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

02.11.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Nerds On Site mit einem Umsatz von insgesamt 3,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,50 Prozent verringert.

Nerds On Site äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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