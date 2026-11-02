Nerds On Site: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Nerds On Site äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.
Das vergangene Quartal hat Nerds On Site mit einem Umsatz von insgesamt 3,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,50 Prozent verringert.
Redaktion Finanzen.net
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