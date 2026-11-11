Nerdy A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

11.11.26 06:35 Uhr

Nerdy A lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,01 USD gegenüber -1,500 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,35 Prozent auf 33,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net