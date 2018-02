Acht Aktien, mit denen Anleger den Börsen-Turbulenzen trotzen

"Betrachten Sie die Schwankungen des Aktienmarktes als Ihren Freund und nicht als Ihren Feind und profitieren Sie von der Torheit anderer." Was für Börsenlegende Warren Buffett zur Begleitmusik eines erfolgreichen Investors zählt, fällt so manchen Anlegern momentan schwer. Börsenindizes wie der Dow Jones oder der DAX haben in zwei Wochen um bis zu zehn Prozent korrigiert. Zugleich hat die Volatilität an den Börsen den höchsten Wert seit Sommer 2015 erreicht.

Ein Blick auf die Fakten zeigt jedoch: Die Stimmung ist zurzeit schlechter als die Verfassung der Märkte. Nach Erhebungen des Münchner Ifo-Instituts erreicht das Wirtschaftsklima in der Eurozone im Auftaktquartal 2018 den höchsten Wert seit 2000. Und wenn in Europa jetzt die Berichtssaison für das Geschäftsjahr 2017 Fahrt aufnimmt, werden nach allgemeiner Einschätzung bei Zahlenwerk und Ausblick die positiven Überraschungen eindeutig überwiegen.

