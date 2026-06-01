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Nervosität

Talfahrt beschleunigt sich: Bayer-Aktie wegen US-Vergleichs-Sorgen auf Jahrestief

02.06.26 11:15 Uhr
Neuer Tiefpunkt: Glyphosat-Sorgen drücken Bayer-Aktie auf ein frisches Jahrestief | finanzen.net

Die Aktien von Bayer sind am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Anfang Dezember gesackt.

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Die Aktien von Bayer sanken am Dienstag mit 32,96 Euro auf das tiefste Niveau seit Anfang Dezember. Dabei verloren sie gut 6 Prozent. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie um 4,95 Prozent auf 33,39 nach unten. Für das laufende Jahr liegen sie nun gegen den leicht positiven DAX-Trend elf Prozent im Minus.

Am Markt nehmen die Sorgen um den Glyphosat-Vergleich in den USA laut Börsianern zu, nachdem die Zuständigkeit für den Widerstand dagegen vom Bundesgericht in Missouri zu einem anderen Bundesgericht im Staat Kalifornien gewandert sei. Dort liege der Fall beim Bundesrichter Vince Chhabria - einem ausgesprochenen Kritiker der Vergleichsstrategie der Leverkusener, wie es von mehreren Brokern hieß. Er habe einen ersten Vergleichsvorstoß 2020 schon einmal abgewiesen.

Die Nervosität am Markt nimmt ohnehin zu, da im Juni auch eine Grundsatzentscheidung des Supreme Court als oberstem US-Gericht im Fall "Durnell" ansteht, die Glyphosat-Klagen die Grundlage entziehen könnte. Der Fall beim Supreme Court bleibt von der Vergleichsvereinbarung unberührt. Ursprünglich wurde am Markt auf eine für Bayer günstige Entscheidung gesetzt. Zuletzt wurde das Meinungsbild auch diesbezüglich wieder differenzierter.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock, Taina Sohlman / Shutterstock.com

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