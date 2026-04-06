Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

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Heute im Fokus

EU gibt grünes Licht für BASF-Verkauf an Carlyle - mit Auflagen. Inditex steigert Umsatz und Gewinn im ersten Quartal. Novo Nordisk-Aktie: Wegovy-Verkaufsstart in den Emiraten. Akzo Nobel-Aktie sackt nach geplatzten Kaufplänen von Konkurrenten ab. Zalandos Bodenbildung erhält kräftigen Auftrieb durch Inditex. Deutscher Automarkt stagniert im Mai - Starke Konkurrenz durch BYD und Tesla.