Nestlé - Langfristige Bodenbildung
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Werte in diesem Artikel
Die Nestlé-Aktie galt in der Vergangenheit oftmals als Stabilitätsanker in unruhigen Börsenzeiten. Der defensive Charakter des Konsumtitels sorgte gerade in hektischen Marktphasen für eine besondere Widerstandskraft. In der Baisse seit Anfang 2022 ist diese stabilisierende Funktion jedoch weitgehend verloren gegangen. Der Kursrückgang von 130 CHF auf 70 CHF entspricht sogar dem größten „drawdown“ der Börsengeschichte. Damit stellt sich die zentrale Frage: Kann die Aktie nach der langen Schwächephase ihre früheren defensiven Qualitäten zurückgewinnen? Aus technischer Sicht verdichten sich die Hinweise auf eine positive Wende, denn seit Ende 2024 arbeitet das Papier an einer Bodenbildung (siehe Chart). Die Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 82,18 CHF) stellt in diesem Kontext ein starkes Argument dar. Dank des neuen Jahreshochs (88,43 CHF) wackelt zudem der seit 2022 bestehende Abwärtstrend (akt. bei 86,53 USD). Aus der Höhe der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ergibt sich ein Anschlusspotenzial, welches auf wieder dreistellige Notierungen schließen lässt. Als strategische Absicherung bietet sich indes die o. g. langfristige Glättung an.
Nestlé (Monthly)
5-Jahreschart Nestlé
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen