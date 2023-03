Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SWX-Handel und tendierte um 04:07 Uhr bei 106,04 CHF. Bei 106,54 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 105,70 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 106,08 CHF. Im SWX-Handel wechselten bis jetzt 1.467.428 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2022 markierte das Papier bei 127,12 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 16,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 103,42 CHF. Mit einem Kursverlust von 2,53 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,38 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Nestlé gewährte am 21.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 21.089,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.089,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Nestlé.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,02 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

