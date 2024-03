Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Mittag stärker

Nestlé im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 92,26 CHF.

Um 11:49 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 92,26 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,69 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,36 CHF. Bisher wurden heute 862.212 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 26.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.02.2024 bei 91,01 CHF. Abschläge von 1,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,17 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,73 CHF für die Nestlé-Aktie.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.238,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.238,00 CHF eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 25.07.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,99 CHF je Aktie belaufen.

